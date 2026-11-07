Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que obtuvo una pena de 20 años y 3 días de prisión en contra de Francisco Javier “N”, por el delito de violación, cometido en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con los datos expuestos en el proceso, los hechos ocurrieron entre el 5 y el 11 de abril de 2021, en el rancho Los Presidentes, en el municipio de Aldama, Tamaulipas, donde el sentenciado cometió actos de violencia sexual en agravio de la víctima.

Asimismo, la autoridad judicial impuso el pago de 137 mil 697 pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la libertad sexual y la integridad de niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.