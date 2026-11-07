Por Agencias

Mazatlán, Sinaloa.- Enrique Quiñones, ex lanzador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, informaron fuentes de Seguridad.

De acuerdo con el reporte, el ex beisbolista profesional mazatleco, de 57 años, quien actualmente se desempeñaba como conductor de una plataforma de transporte, se encontraba en el bulevar Niños Héroes, recargado sobre una unidad color blanco, cuando sujetos armados desde otro vehículo le dispararon en varias ocasiones.

Al sitio arribaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Vicefiscalía Zona Sur, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Quiñones construyó una trayectoria de casi dos décadas en el béisbol profesional mexicano, donde destacó como lanzador derecho y tuvo participación tanto en funciones de abridor como de relevista.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera lo escribió con los Tomateros de Culiacán, equipo con el que protagonizó una hazaña histórica al convertirse en el primer pitcher en lanzar un juego sin hit ni carrera en la historia del club.

La joya de pitcheo ocurrió el 21 de noviembre de 2000, cuando Enrique Quiñones dominó a la ofensiva de los Águilas de Mexicali y quedó inscrito en la memoria de la franquicia guinda como protagonista de una de sus actuaciones más destacadas.

Su carrera también tuvo un amplio recorrido en la Liga Mexicana de Beisbol, donde permaneció activo entre 1988 y 2007. Durante ese periodo defendió los uniformes de Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa, Tuneros de San Luis Potosí y Dorados de Chihuahua.

En el circuito veraniego acumuló 39 victorias y 63 derrotas, consolidándose como un lanzador con experiencia en diferentes organizaciones del béisbol nacional.

Después de concluir su etapa como jugador, Quiñones continuó ligado al diamante desde el cuerpo técnico. En la temporada 2014-2015 regresó a Tomateros de Culiacán como coach de pitcheo, formando parte del equipo de trabajo encabezado por Benjamín Gil. (Irene Sánchez y Juan Adrián Simental/Debate Sinaloa).