Por Redacción

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos durante dos operaciones realizadas en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El primer aseguramiento se llevó a cabo durante la inspección de un contenedor en cuyo interior personal aduanero identificó 861 bultos que contenían 10 millones 332 mil cigarrillos, que presentaba irregularidades relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

En una segunda operación, derivada de los mecanismos de análisis de riesgo y revisión de mercancías, personal de aduanas localizó 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur. La mercancía fue identificada durante una inspección física, lo que permitió detectar su presunta naturaleza apócrifa e impedir ingreso al mercado nacional.

En ambos casos, se procedió al aseguramiento de la mercancía la cual quedó bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente, en tanto se llevan a cabo los procedimientos legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Estas intervenciones forman parte de las medidas de control que permiten la identificación de productos falsificados y así evitar su comercialización, fortaleciendo la legalidad de las operaciones de comercio exterior.

Con estas acciones, la ANAM e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir el comercio ilícito, proteger la propiedad intelectual y fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro, mediante una estrecha coordinación interinstitucional, consolidando aduanas más inteligentes y seguras al servicio de México.

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