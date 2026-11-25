Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un llamado a la población para mantener las medidas de prevención y autocuidado ante el pronóstico de lluvias de diversas intensidades, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y descenso de temperaturas en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este día el frente frío número 8 se desplazará sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Campeche; fuertes en Puebla, así como chubascos en regiones del oriente, sur y la península de Yucatán.

La masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal mantendrá un ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional. Asimismo, se prevé un evento de Norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas; de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas, y de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostica oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas del centro y sur de Veracruz y el golfo de Tehuantepec; de 3 a 4 metros en las costas de Tabasco, y de 2 a 3 metros en Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Por otra parte, una vaguada polar asociada con la corriente en chorro polar se aproximará al noroeste de México y generará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, así como un marcado descenso de temperatura. El ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país.

Ante estas condiciones, se hace un atento llamado a la población a estar informada a través de fuentes oficiales como las cuentas de la @CNPC_MX y de @conagua_clima y atender oportunamente las indicaciones de las autoridades.

Para reducir riesgos durante las lluvias, es importante evitar cruzar calles, avenidas, ríos, arroyos y corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y automóviles. También se recomienda no acercarse a cauces, barrancas ni zonas bajas susceptibles de inundación; mantener libre de basura coladeras y desagües, además de resguardar documentos importantes y artículos de primera necesidad en bolsas impermeables.

En caso de vivir en una zona de riesgo por inundación o deslave, la población debe identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por las autoridades. Si se presentan encharcamientos importantes, inundaciones o señales de inestabilidad en laderas, como grietas, inclinaciones de árboles o desprendimiento de tierra, es necesario alejarse del área y solicitar apoyo a las autoridades de Protección Civil y, si indican evacuar, se debe hacer de inmediato y seguir las rutas establecidas.

Ante las rachas de viento, se recomienda asegurar láminas, lonas, toldos, macetas y objetos que puedan desprenderse o caer, mantenerse alejado de árboles, postes, espectaculares, estructuras inestables y cableado eléctrico. Durante los vientos fuertes, es preferible permanecer en lugares seguros, cerrar puertas y ventanas y evitar actividades al aire libre cuando las condiciones representen un riesgo.

En las zonas costeras, se exhorta a respetar las restricciones de navegación y las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil. Es importante evitar ingresar al mar, realizar actividades acuáticas o acercarse a rompientes, escolleras y playas mientras persista el oleaje elevado.

Ante el descenso de temperaturas, se recomienda utilizar ropa abrigadora, cubrir especialmente cabeza, manos y pies, y prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Si se utilizan calentadores o sistemas de combustión, es indispensable mantener ventilados los espacios para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y evitar el uso de anafres o braseros dentro de las viviendas.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen el seguimiento de los efectos del frente frío número 8 en el sureste del país y de la aproximación de la vaguada polar al noroeste del territorio nacional, a fin de fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención, así como brindar apoyo oportuno a la población que pudiera resultar afectada.

El Gobierno de México invita a la población a no bajar la guardia, actuar con oportunidad y privilegiar el autocuidado. La prevención es una responsabilidad compartida y seguir las recomendaciones de las autoridades contribuye a proteger la vida, la integridad y los bienes de todas y todos.