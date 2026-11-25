Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Consejo de Salubridad General (CSG), presidido por el secretario de Salud, David Kershenobich, aprobó el acuerdo para dar seguimiento a la aplicación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) relacionados con el síndrome cardio-renal-metabólico en las instituciones públicas de salud.

El objetivo es evaluar la prevención, detección, tratamiento y control de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y enfermedad renal crónica, mediante criterios comunes para las instituciones.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del CSG 2026, el secretario de Salud instruyó a la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, encabezada por Rafael Ricardo Valdés Vázquez, a establecer los mecanismos para verificar la implementación de estos protocolos, cuya obligatoriedad se estableció mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de agosto.

El secretario Kershenobich señaló la importancia de acreditar la capacitación del personal médico y de enfermería, así como dar seguimiento a su actualización y a la aplicación de los conocimientos en la atención de pacientes.

La supervisión estará a cargo del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) e incluirá la revisión de expedientes clínicos, disponibilidad de medicamentos e insumos, acceso a estudios de laboratorio, equipamiento de las unidades médicas y competencias del personal de salud.

El titular del CENAPRECE explicó que la evaluación no se limitará a verificar que las acciones estén registradas, sino que comprobará que se hayan realizado, cuenten con justificación clínica y hayan derivado en las decisiones médicas correspondientes.

Con este acuerdo, el Consejo de Salubridad General establece un mecanismo de evaluación para dar seguimiento a la aplicación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica en las instituciones públicas, con el propósito de mejorar la atención de las personas que viven con enfermedades cardiometabólicas y favorecer la continuidad de sus tratamientos.