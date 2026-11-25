Por Redacción

Ensenada, Baja California.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 916 kilos 734 gramos 796 miligramos de sustancia que contenía fentanilo, narcótico que fue asegurado durante diversos operativos realizados por las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como estatales.

La sustancia fue trasladada a las instalaciones de una empresa ubicada en el municipio de Ensenada, donde se realizó el procedimiento de destrucción, mediante su incineración en un horno industrial.

Con estas acciones, la FGR da destino final a narcóticos asegurados en distintos operativos, como parte de las acciones institucionales para combatir los delitos contra la salud y evitar que estas sustancias lleguen a las calles y afecten a la población.