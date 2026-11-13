Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Derivado de un reporte emitido por el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), personal de la Guardia Estatal acudió al Puente Tampico para brindar apoyo y resguardo a una ciudadana.

Los hechos se registraron luego de que automovilistas alertaran a las líneas de emergencia sobre la presencia de una mujer recargada en el barandal de dicha vía de comunicación, por lo que las unidades policiales acudieron de inmediato al sitio, ubicado a la altura de la colonia Tamaulipas, donde establecieron contacto con ella.

Tras dialogar con la ciudadana, manifestó que atravesaba un momento de duelo familiar y que únicamente se había detenido a observar el paisaje sin intención de atentar contra su integridad; no obstante, el personal policial procedió a retirarla de la zona de riesgo y la trasladó de forma segura hasta su domicilio en la misma colonia, donde quedó bajo el cuidado y resguardo de una persona cercana.