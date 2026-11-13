Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Derivado de los patrullajes de seguridad y vigilancia que se mantienen en este municipio fronterizo, elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) atendieron un reporte emitido a través del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), mediante el cual se brindó protección y resguardo a un menor de edad que había sido reportado como extraviado.

Los hechos se registraron en la colonia San Francisco, donde una ciudadana solicitó la intervención de las autoridades tras identificar al infante de 11 años de edad deambulando solo por la vía pública, reconociéndolo mediante una alerta de búsqueda difundida en redes sociales y manteniéndolo bajo resguardo hasta el arribo de los efectivos.

Al verificar la integridad física del menor y no ubicar a sus familiares en el sitio, el personal policial realizó su traslado seguro hacia las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde quedó bajo el resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad y los derechos de la niñez tamaulipeca.