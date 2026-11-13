Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hugo Reséndez Silva propuso organizar un encuentro entre aspirantes a la coordinación municipal de Morena en ciudad Victoria para que expongan sus propuestas y demuestren cuánto conocen las necesidades de la capital.

El presunto ex secretario del Ayuntamiento consideró que Morena, sus partidos aliados, algún medio de comunicación u otra organización podrían convocar a los aspirantes a una mesa de diálogo.

El encuentro, dijo, podría realizarse como debate, coloquio o conversación, siempre en un ambiente respetuoso.

“Valdría la pena confrontar ideas para ver quién trae más conocimiento de la problemática social y qué propuestas tenemos para mejorar las necesidades de la ciudad”, expresó.

Reséndez Silva sostuvo que quienes buscan encabezar el proyecto deben conocer los principales retos de Victoria y plantear soluciones concretas, más allá de señalar los problemas. También afirmó que mantiene una buena relación con los demás aspirantes y mencionó que son alrededor de 11 o 12.

El aspirante a la coordinación municipal de Morena señaló que ya ha coincidido con algunos de ellos en actividades políticas, entre ellas una asamblea informativa en el ejido Caballeros.

Sin embargo, insistió en que una convocatoria específica permitiría comparar sus planteamientos y preparación ante la ciudadanía.

Sobre posibles diferencias o ataques durante el proceso interno, dijo que no ha sentido una campaña directa en su contra. Añadió que algunos comentarios en medios y redes pueden surgir al calor de las pasiones propias de estos procesos.

Respecto a sus propias aspiraciones, aseguró que las mediciones conocidas hasta ahora le han permitido posicionarse entre las opciones con mayor nivel de conocimiento ciudadano.

No obstante, sostuvo que más allá de las encuestas, su principal fortaleza radica en el trabajo territorial realizado en distintos sectores de la ciudad.

«Lo digo sin soberbia; creo que las encuestas reflejan que la ciudadanía conoce nuestro trabajo y nuestras propuestas para resolver los problemas de la ciudad», afirmó.

Finalmente, reiteró que mantendrá su participación dentro del proceso interno y confió en que los partidos que integran la coalición establecerán condiciones que permitan cerrar filas una vez que se definan las candidaturas.