Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez federal concedió una suspensión de plano a Vadhir Derbez contra cualquier orden de aprehensión que se haya librado en su contra. También lo protege de comparecer y de actos de incomunicación y malos tratos.

De acuerdo con la carpeta de investigación CIFIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/00152/04-2026, Derbez fue denunciado por el delito de violación; sin embargo, la orden de aprehensión quedó sin efecto debido a que obtuvo un amparo.

Este es el segundo recurso que obtiene para evitar su captura, ya que en junio pasado otro juzgador le concedió la protección de la justicia federal. Los efectos de esa resolución fueron que las autoridades locales dejaran insubsistente la orden de arresto librada el 24 de abril de este año, además de que se expidieran los oficios correspondientes a las autoridades responsables ejecutoras para hacerles de conocimiento tal circunstancia.

No obstante, la sentencia no es definitiva, ya que la parte ofendida interpuso un recurso de revisión; por ello, el caso se turnó a un tribunal colegiado, que determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

El pasado 28 de octubre, el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le otorgó al hijo de Eugenio Derbez la suspensión de plano contra los actos reclamados antes mencionados.

Este tipo de recursos se concede al considerar que pudieran cometerse violaciones graves, lo cual es analizado con posterioridad; de entrada, solo se entregan para que se suspendan los actos que atenten contra la ley.

El caso legal contra Vadhir Derbez deriva de una denuncia por presunta agresión sexual interpuesta por una modelo estadunidense de 19 años en la Ciudad de México.

El señalado ha negado los señalamientos y asegura que existen videos y testimonios que lo desmienten. (César Arellano García/La Jornada).