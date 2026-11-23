Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los avances en materia de seguridad en Tamaulipas no sólo se reflejan en la reducción de los delitos de alto impacto, sino que además han contribuido al notable incremento del número de turistas, en el cada vez mayor número de héroes paisanos que arriban por la frontera tamaulipeca y en el avance sustantivo de la percepción ciudadana, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al referirse, este domingo, durante el programa Diálogos con Américo, a las acciones que emprende el Gobierno del Estado para fortalecer, en la recta final de este año, la estrategia de seguridad, el mandatario tamaulipeco refrendó que el objetivo es que todas y todos lleguen bien a casa y garantizar la seguridad y atención a quienes recorren las carreteras de nuestra entidad.

«Nuestra intención es que este diciembre, todas las familias tamaulipecas, así como quienes nos visiten de otras entidades o usen nuestra entidad como una situación de tránsito para ir a visitar a sus seres queridos, pues lo hagan con seguridad y que lleguen a casa con bien para disfrutar la presencia de sus seres queridos y fortalecer estos lazos de familia», expresó.

Agregó que en estas fechas tan significativas es muy importante contar con una sociedad participativa y colaborativa que pueda atender todas las indicaciones preventivas y de seguridad para poder disfrutar esta temporada de fin de año en paz y armonía.

El gobernador insistió en que se ha avanzado sustantivamente en estos cuatro años, logrando indicadores muy distintos a los que tenía Tamaulipas y que incluso lo colocaban entre los estados con mayores problemas en diferentes rubros de alto impacto, como era el homicidio, el secuestro o el robo a mano armada.

Recordó que al principio de la administración de la transformación se registraban hasta 130 homicidios por mes, pero dicha cifra se ha reducido en más de un 80 por ciento, de acuerdo a los datos del pasado mes de octubre.

Agregó que, como resultado del trabajo diario en la Mesa de Seguridad y la coordinación permanente con todas las fuerzas de seguridad, en las carreteras de Tamaulipas no existe el delito de asalto al transporte público de carga ni de pasajeros, una distinción que ha sido reconocida a nivel nacional por organismos empresariales y por los propios conductores de los miles de tractocamiones que transitan diariamente por un estado con una amplia capacidad de logística y movilidad.

Durante el programa que se transmite todos los domingos a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal hizo un amplio recuento de las acciones para garantizar la seguridad en las carreteras, como la ampliación de la red de Estaciones Seguras, la presencia de la nueva división de Tránsito de la Guardia Estatal, la instalación de arcos carreteros, los trabajos de bacheo en la red carretera estatal y la coordinación con la Guardia Nacional para brindar una mejor capacidad de respuesta.

Precisó que, como resultado de todo este trabajo, cada vez se ha incrementado el número de Héroes Paisanos que cruzan por Tamaulipas en su destino hacia los estados del centro o sur del país para pasar estas fiestas con sus seres queridos.

Recordó que en 2022, en el primer operativo de Héroes Paisanos correspondiente a su administración, ingresaron por Tamaulipas 40 mil connacionales, según cifras oficiales, mientras que en 2025 este número se incrementó a 160 mil personas que utilizaron nuestra frontera para poder interiorizarse al resto del país.

«Es porque se difunde decir: vete por Tamaulipas, las carreteras están en buenas condiciones, hay seguridad, hay atención, ahí están atentos el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal; tenemos un incremento importante en comparativo con las entidades de auxilio vial y de auxilio mecánico con los Ángeles Verdes, la oportunidad de tener un Centro Regulador de Urgencias para atender las emergencias de accidentes que se pueden estar sucediendo lamentablemente, y eso ha ido incrementando que cada vez usan más nuestra frontera para hacer un sitio de repatriación e ir hacia el interior del país», expresó.

También destacó el número de turistas que arriban a Tamaulipas para disfrutar de todos los atractivos, logrando cada año un ascenso constante en el número de visitantes. El año pasado, dijo, fueron más de 17 millones de turistas y al cierre del presente año muy seguramente dicha cifra estará por arriba de los 18 millones de visitantes.

El gobernador se refirió de manera especial a la distinción que se hizo a Tamaulipas para conmemorar aquí el 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 26 al 28 de este mes en Tampico, con la presencia de las 177 comunidades de todo el país que cuentan con esta distinción, incluyendo a los representantes de Tamaulipas: Ciudad Mier y Tula.