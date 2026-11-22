Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La muerte de una mujer de 74 años, originaria de Laredo, Texas, durante un procedimiento estético en un hospital privado de Nuevo Laredo, derivó en la clausura preventiva de uno de sus tres quirófanos y en una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) detectó irregularidades en el área, entre ellas una falla mecánica en el ventilador de anestesia y fisuras en el techo que permitían filtraciones de agua.

De acuerdo con información del personal médico, la paciente presentó complicaciones que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las diligencias correspondientes, luego de que los familiares solicitaran una necropsia para establecer las causas de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades también revisan la actuación de los médicos que participaron en la intervención.

En tanto, especialistas en cirugía estética recomendaron verificar las certificaciones y credenciales profesionales antes de someterse a procedimientos quirúrgicos. (Carlos Figueroa (La Jornada).