Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte del impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado otorga a la generación de ciencia aplicada y a la atención de problemáticas ambientales del sector agropecuario, la investigadora en formación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), María del Pilar Herrera Mendoza, desarrolla un estudio sobre la presencia de metales pesados en suelos de cultivo de caña de azúcar en la entidad.

Herrera Mendoza, alumna del Doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) en Victoria, dirige el trabajo titulado “Evaluación de la biodisponibilidad y translocación de metales pesados en suelos de cultivo de caña de azúcar en Tamaulipas, México”, bajo la asesoría de la Dra. Laura Sánchez Castillo, con la colaboración de Edmar Meléndez Jaramillo y Diana Laura Tejada Luna.

En entrevista, la doctoranda explicó que la investigación analiza la presencia y disponibilidad de metales pesados —plomo, cadmio, cromo y cobre— en cuatro parcelas de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en Tamaulipas, así como su transferencia hacia la raíz, el tallo y las hojas de la planta.

Mediante análisis fisicoquímicos y estadísticos, el estudio comprobó diferencias significativas entre los terrenos evaluados. Asimismo, determinó que la absorción de estos metales depende directamente de propiedades del suelo como la materia orgánica, la conductividad eléctrica y la porosidad.

Herrera Mendoza precisó que el proyecto responde a la necesidad de evaluar el impacto de la agricultura intensiva y el uso continuo de agroquímicos, prácticas que favorecen la acumulación de elementos tóxicos y su posible llegada a la cadena alimentaria.

“Los resultados permiten comprender mejor el comportamiento de estos elementos en el sistema suelo-planta e identificar posibles riesgos ambientales. Esta información puede contribuir al monitoreo y manejo sustentable de los suelos agrícolas de la región”, señaló la investigadora.

Finalmente, destacó que los avances del proyecto y el reconocimiento obtenido reflejan la calidad académica del posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, el respaldo de su director de tesis, el Dr. Vicente Paul Saldívar, el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el financiamiento mediante una beca de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Este proyecto científico, respaldado por la visión institucional de fortalecer los posgrados y el liderazgo de las mujeres en la investigación, obtuvo recientemente el primer lugar como investigación más destacada durante el 2.º Congreso Estudiantil en Recursos Naturales y Sustentabilidad, organizado por el Centro de Investigación en Producción Agropecuaria (CIPA) y el Cuerpo Académico de Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el pasado 12 de noviembre de 2026 en Linares, Nuevo León.

Con este tipo de investigaciones, la UAT reafirma su compromiso con la divulgación científica, la sustentabilidad agropecuaria y la aportación de soluciones técnicas para el bienestar ambiental y social de Tamaulipas.