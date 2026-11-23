Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas- Tamaulipas fortalece su posicionamiento como una plataforma estratégica para el comercio exterior de México, respaldado por la actividad de sus aduanas, su infraestructura fronteriza y portuaria, así como una amplia oferta de parques industriales que representan ventajas competitivas para la atracción de inversiones y el desarrollo de nuevas operaciones productivas.

De acuerdo con el reporte de octubre de 2026 de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Nuevo Laredo ocupó el primer lugar nacional en operaciones aduaneras, con 526 mil 871 movimientos, equivalentes al 26.5% del total del país, además de encabezar el registro de pedimentos con 211 mil 173, que representan el 22% nacional.

Por su parte, Reynosa se ubicó en el cuarto lugar nacional en operaciones aduaneras, con 103 mil 97 movimientos, mientras que las aduanas de Altamira y Matamoros alcanzaron las posiciones octava y novena del país en recaudación, respectivamente, indicadores que reflejan la importancia de los cruces fronterizos y puertos tamaulipecos para el intercambio comercial.

La secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, destacó que estos resultados permiten dimensionar las fortalezas logísticas de Tamaulipas, cuya ubicación geográfica, conectividad con Estados Unidos e infraestructura industrial ofrecen condiciones para la instalación y expansión de empresas vinculadas al comercio internacional.

En este contexto, la Secretaría de Economía impulsa la promoción de parques industriales en las distintas regiones de Tamaulipas, aprovechando las ventajas de los corredores fronterizos y portuarios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Altamira, así como la infraestructura y vocación productiva de otros municipios del estado, para atraer inversiones, fortalecer las cadenas de suministro y generar nuevas oportunidades de desarrollo regional.

A estas ventajas se suma la infraestructura marítima, con el Puerto de Altamira y el Puerto del Norte Matamoros, que amplían las alternativas de conectividad comercial del estado. Asimismo, el proyecto Tamaulipas Puerto Interior, en Ciudad Victoria, contribuirá a fortalecer la integración logística de las regiones productivas y su vinculación con los mercados nacionales e internacionales.

La combinación de cinco aduanas fronterizas y dos marítimas, junto con los corredores carreteros, parques industriales y proyectos de infraestructura estratégica, permite ofrecer alternativas para el movimiento de mercancías, el abastecimiento de insumos y la distribución de productos hacia distintos mercados.

Estas fortalezas se integran a la visión de desarrollo económico del gobernador Américo Villarreal Anaya, que impulsa el aprovechamiento de la posición estratégica de Tamaulipas para atraer inversiones, fortalecer la competitividad industrial y generar nuevas oportunidades de empleo y prosperidad compartida.

La Secretaría de Economía continuará promoviendo las capacidades logísticas, industriales y comerciales del estado ante inversionistas, desarrolladores de parques industriales y organismos empresariales, con el objetivo de consolidar a Tamaulipas como un destino competitivo para la inversión y el comercio exterior.