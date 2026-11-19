Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, la construcción de la Bandera Monumental, en la Sierra Madre Oriental, se convertirá en un sitio emblemático que fortalecerá la identidad, el orgullo y el sentido de pertenencia de las y los tamaulipecos.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que actualmente se llevan a cabo los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto, que incluyen el mejoramiento del camino de acceso al cuartel militar y al sitio donde se instalará la bandera, así como la construcción de palapas, una plazoleta y un mirador. Estas acciones, aunadas a las ejecutadas en la primera fase, suman una inversión superior a los 47 millones de pesos.

Además de la construcción del asta para la Bandera Monumental, que tendrá una altura de 52 metros, se llevan a cabo diversas acciones complementarias para mejorar la infraestructura y los espacios destinados a visitantes.

“Esta obra forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la identidad de las y los tamaulipecos, además de generar espacios dignos y adecuados que promuevan la convivencia y la unión de las familias”, destacó el titular de la Secretaría.

La Bandera Monumental será un referente visual para Ciudad Victoria y un punto de encuentro donde las nuevas generaciones podrán fortalecer sus valores cívicos, el respeto a los símbolos nacionales y el orgullo de pertenecer a Tamaulipas.