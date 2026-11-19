Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La convocatoria y sus anexos dibujan escenarios de casi un paraíso (democrático), competencia limpia, fraterna y respetuosa. Mucho amor y hermandad.

En teoría porque, en la praxis, desde hace meses se escuchan las patadas bajo y sobre la mesa. Las ambiciones vulgares pueden llevar a los peores escenarios de divisionismo. No cultivan el principio de la disciplina partidista que por décadas distinguió a los priístas.

Morena expidió la convocatoria para designar a los coordinadores distritales locales (virtuales candidatos al Congreso del Estado) de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. A partir de este 18 de noviembre comenzaron los registros.

Por lo general, aunque firmen que respetarán las decisiones que tome la Comisión de Procesos Internos, cuando un aspirante no gana reprocha que no hay democracia, exige repetición de las encuestas y amenaza con abandonar el partido y vienen las puñaladas traperas

La gran batalla de Morena en Tamaulipas -alcaldías y diputaciones- no será contra sus adversarios sino contra los traidores que le dieron la espalda porque quieren más posiciones a las que tienen derecho.

El gran contrincante de los guindas no está enfrente, está hacia el interior. Hay mucho gandalla sin ideales, principios ni vocación de servicio.

Cualquiera puede entrar y registrarse por los 22 distritos de mayoría. Hay que llenar siete anexos que solicitan información personal y datos de militancia. Digamos que la convocatoria es para militantes.

Hasta da oportunidad de un nombre -alias- con el que quieran aparecer en la encuesta o estudio de opinión.

Como hay reservas para la diversidad sexual, migrantes y discapacitados, no quisiéramos pensar que se den simulaciones de preferencias sexuales para llegar al Congreso del Estado, considerando que la Ley no exige “pruebas” sino que basta con decirlo, sea varoncito o mujer.

Los jefes de Morena no solo calificarán por encuesta -las candidaturas- sino lo más trascendente: El trabajo territorial y comunitario de cada aspirante, su participación en causas sociales y en la vida democrática del país ¿en dónde están esos?.

Casi el paraíso: Deben rechazar cualquier práctica de influyentismo, amiguismo, nepotismo, corrupción o algo que afecte la unidad y el correcto desarrollo del proceso. Deben promocionarse como hermanitos, sin denostaciones personales ¿realmente lo harán?.

Ganar mayoría calificada en la siguiente legislatura será el gran reto de Morena y el primer morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal. De ello dependerá la permanencia de la 4T en el poder. La elección de 2027 será el preámbulo de lo que viene en 2028.

El partido y él en lo personal deberán seleccionar cuidadosamente a los abanderados al Congreso local, que sean ganadores en la urnas, leales y nunca traidores. Con una legislatura de mayoría adversa será difícil gobernar en el último año de ejercicio.

Podrá perder ayuntamientos, pero sabe bien que el control del Congreso es decisivo para cerrar con broche de oro su proyecto de gobierno.

Y que no se hagan bolas aquellos que buscan salvavidas en la gran capital o con sus amigos del gabinete presidencial. AVA dirá la última palabra sobre los abanderados, aun cuando ganaran las encuestas. Es su riesgo, está en juego su futuro y el de la Cuarta Transformación.

Es el motivo por el que serán más “espulgados” los aspirantes a diputados locales que los alcaldes.

Luego de la convocatoria, fue tema en la sesión de este miércoles en la plenaria de la 66 legislatura ¿quiénes se registrarán?. De un total de 36 por las dos vías, 27 tienen derecho a la reelección, pero un buen anda tras las presidencias municipales.

De los 22 de mayoría relativa, 15 pueden ir por la reelección.

Los que agotaron sus dos oportunidades son: Marco Antonio Gallegos Galván, Humberto Prieto Herrera, Úrsula Patricia Salazar, Gabriela Regalado Fuentes, Magaly Deandar Robinson, Isidro Vargas Fernández, Armando Zertuche Zuani, y la panista Marina Ramírez Andrade.

No más gobernadores “gringos” que le hagan daño a Tamaulipas.

En la misma sesión del miércoles la legislatura dio entrada a iniciativa de reformas a la Carta Estatal, para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a Gobernador de Tamaulipas. Se armoniza con la Constitución Federal. Es algo muy práctico, quien aspire deberá renunciar a cualquier otra nacionalidad y quedarse con la mexica.

Quien piense que lleva dedicatoria, allá ellos. El que fue en esta tierra no puede volver a Palacio, es más, ni al país porque tiene orden de aprehensión.

Este mismo miércoles Morena apeló al TRIELTAM la resolución del Instituto Electoral en que “perdona” a Jesús “El Árabe” Nader Nasrallah la presunta comisión de actos anticipados de campaña en su alocada carrera por la alcaldía (por tercera ocasión) de Tampico.

La denuncia es de José Alfredo Castro Olguín, representante de Morena ante el Instituto, al considerar que Nader pinta bardas en el puerto con la expresión “QueBrille”, muy coincidente con el lema “Tampico Brilla” de cuando fue alcalde.

Parte va contra el PAN por espectaculares que dicen: “Soluciones México, cadena perpetua a narco políticos, medicinas siempre, hospitales, médicos, medicinas”.