Por Agencias

China.- El multimillonario tecnológico Elon Musk negó a la base de apoyo del movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente estadunidense Donald Trump después de que los republicanos sufrieran una derrota aplastante en las elecciones de mitad de mandato.

“No soy MAGA”, aseguró Musk durante una entrevista virtual desde China, donde acompaña a Trump en su viaje a Asia para la 33 edición del Foro Económico Asia Pacífico (APEC). “No estoy seguro de qué significa MAGA, pero si eso implica una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces desde luego no lo comparto”.

Musk, un amigo y en ocasiones enemigo de Trump, tuvo una etapa polémica en la Casa Blanca reduciendo agencias federales; agregó que sus esfuerzos por impulsar a los candidatos republicanos con más de 445 millones de dólares en donaciones para las elecciones de mitad de mandato «fracasaron».

En la cumbre DealBook de The New York Times, comentó a los asistentes que se sentía «bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio, o quizás habría sido mucho peor sin eso».

Los demócratas ganaron contiendas clave en estados tradicionalmente republicanos, lo que les dará el control de la Cámara de Representantes y del Senado cuando se reúna el próximo Congreso en enero.

GUERRA CONTRA IRÁN Y ALZA EN LA GASOLINA GOLPEAN AL PARTIDO REPUBLICANO

La impopular guerra contra Irán que Trump inició ocho meses antes de las elecciones de mitad de mandato provocó que los precios de la gasolina se dispararan, lo que supuso una presión financiera adicional para los estadunidenses que ya luchaban contra el creciente costo de la vida.

Aunque la guerra con Irán se consideró un factor importante en la aplastante derrota del Partido Republicano, incluso el vicepresidente JD Vance lo admitió, Trump se ha negado a asumir la culpa.

Si bien Trump admitió durante una entrevista en 60 Minutes a principios de este mes que a los votantes «no les gustó la guerra», culpó a los candidatos republicanos impopulares y a los medios de comunicación por la cobertura desfavorable

Musk no es el único partidario declarado de Trump que abandonó MAGA tras las elecciones de mitad de mandato. La presentadora de podcasts conservadora Brett Cooper explicó recientemente su decisión de romper lazos, diciendo: «Hubo mucha manipulación psicológica».

En una nueva entrevista con el Financial Times, Cooper enumeró varios problemas que finalmente la llevaron a tomar la decisión de abandonar MAGA, entre ellos la gestión de Trump de los archivos gubernamentales relacionados con el fallecido delincuente convicto Jeffrey Epstein, la guerra con Irán y la respuesta de la administración a las preocupaciones económicas.

El presentador de podcasts Joe Rogan, quien apoyó a Trump en las elecciones de 2024 y desde entonces ha criticado varias de sus controvertidas decisiones, admitió tras la aplastante derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato: «No solo perdieron a los oyentes de podcasts. Perdieron a la mayor parte del país». (The Independent/Agencias).