Por Agencias

Ciudad de México.- El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad la sanción administrativa en contra de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la extinta Secretaría de Desarollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que le impide desempeñar por un año empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, por haber falseado su declaración patrimonial.

El procedimiento se inició tras detectarse la omisión de una cuenta bancaria a su nombre en sus declaraciones patrimoniales.

En septiembre de 2019, a Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Robles Berlanga, quien fue secretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por “falta de veracidad en la declaración patrimonial” que presentó.

Sin embargo, impugnó el fallo y un Tribunal Colegiado resolvió en contra de esa sentencia, lo que obligó a la autoridad administrativa (SFP) a emitir un nuevo fallo, el cual se dictó en junio de 2023 estableciendo un año de inhabilitación.

Al analizar el juicio promovido contra esta última resolución, bajo el argumento de que se estaba juzgando dos veces por la misma falta, el TFJA descartó que se hubiera vulnerado el debido proceso o el principio que impide sancionar dos veces por los mismos hechos, ya que la resolución de 2023 da continuidad a la de 2019.

La inhabilitación no es retroactiva a 2019 ni a 2023. Su aplicación surte efecto a partir de la notificación de la resolución que emitió este miércoles el pleno del TFJA.

En octubre de 2024 la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró por completo el caso en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, por el delito ejercicio indebido del servicio público, en el que se le acusó de omisiones en un fraude entre dependencias, “empresas fantasma” y universidades que desvió más de 5 mil millones de pesos.

En aquella ocasión, por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto del ex ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que desechó el amparo directo en revisión que interpuso la ASF en contra de la sentencia de un juez federal que absolvió a la también ex titular de la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). (César Arellano García/La Jornada).