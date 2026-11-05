Por Agencias y Redacción

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que bloqueó a 40 objetivos -25 personas y 15 empresas- vinculados con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las operaciones pertinentes.

“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, informó en un comunicado.

Agregó que la incorporación de estos 40 objetivos a la Lista de Personas bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

La UIF detalló que tomó esta medida “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

El anuncio se da luego de la salida de Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una serie de material de video filtrado en el que ella aparece con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, señalado de operar en varias empresas de proveeduría de material electoral. (Agencias/Redacción).