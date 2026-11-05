Por Agencias

Ciudad de México.- Luis Carlos Ugalde fue “el ejecutor del fraude electoral fraguado por Vicente Fox” para imponer a Felipe Calderón como presidente de la República en 2006, afirmó la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo.

“¿Qué calidad moral tiene para hablar de democracia? Ninguna, hay que leer partes de su libro (del ex consejero electoral), donde describe perfectamente todo esto, incluso dice cuando le habló Vicente Fox a la hora de la elección; cuenta muchas cosas muy relevantes para el debate actual”, señaló.

Recomendó leer el libro de Ugalde. “Ahí él que fue nombrado por el PRI y recomendado por Elba Esther Gordillo, quien le dijo: oiga, quieren que usted sea el próximo presidente del IFE; y dice él, yo llegué con una mayoría, no llegué por unanimidad”.

La Presidenta también insistió en que es muy importante seguir con la denuncia del duopolio empresarial “que ha venido ganando los contratos para la producción de materiales electorales desde hace más de 20 años”, del que habló el auditor Superior de la Federación, y que fue reconocido por el ex consejero presidente, Lorenzo Córdova, a quien recriminó que “no haya hecho nada para evitarlo”.

Entonces, aseguró la mandataria, “es muy interesante cómo estas empresas se fueron apoderando de la producción de urnas, de mamparas” y cómo la mayoría de los Oples contrataron con estas empresas, “que son las que ahora aparecen en la relación con la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral”, Guadalupe Taddei.

Ante ello, la presidenta reiteró: ¿qué autoridad moral tienen todos aquellos que participaron de los fraudes electorales, que no hicieron nada con la denuncia de la compra de votos del 2012 (para Enrique Peña Nieto), porque el 2006 fue un fraude electoral abierto, notorio, público, reconocido porque no quisieron abrir todas las urnas electorales para contar voto por voto, casilla por casilla”.

Si hubieran querido la democracia, “hubieran abierto todas las casillas y no nada más una parte. Se negaron y después quemaron las boletas en el 2006. ¿Quién era presidente (del IFE)? Ugalde”.

La Presidenta recordó que después de la reforma electoral de 2014, como parte del acuerdo del Pacto por México de todos los partidos -Morena aún no existía-, decidieron concentrar todo el poder en el INE, por lo cual sus integrantes nombraron a todos los consejeros estatales –incluida Guadalupe Taddei en Sonora- y a su vez “hicieron los contratos con estas empresas” que hoy se denuncian.

Destacó lo dicho ayer por la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, de que los nombramientos serán por consenso, además de que hablaron de garantizar las elecciones del ‘27.

“Es correcto, pero también es importante el análisis de lo que pasó” en el instituto electoral, incluyendo también gestiones anteriores a la de Guadalupe Taddei. En tanto, “la Auditoría Superior de la Federación haga su parte”. (Alma E. Muñoz y Lilian Hernández/La Jornada).