Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia naval e investigación realizados en el marco de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales y municipales, detuvieron en Coatzacoalcos, Veracruz, a Samuel “N”, alias “Panda”, identificado como presunto líder regional de un grupo delictivo con presencia en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

Las investigaciones iniciaron en enero de 2026, a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, hecho que permitió obtener información relevante sobre las actividades de una organización criminal en la región. Ese mismo mes, mediante acciones coordinadas entre autoridades navales, estatales y municipales, se desmanteló un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde fue detenido un sujeto identificado con el alias “Sparta”.

A partir de la información recabada, se identificó a Samuel “N” como presunto líder regional de un grupo delictivo que opera en Jáltipan y municipios aledaños. Mediante labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento de sus actividades, se logró establecer su zona de operación, así como sus posibles vínculos con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

Como parte de estas investigaciones, se identificaron sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones. Además, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, por lo que se desplegó un operativo coordinado en la colonia Estero del Pantano, en el municipio de Coatzacoalcos, donde se concretó su detención.

En el marco de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, las autoridades han detenido a 163 personas, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas que operan en el sur de Veracruz.

Estas acciones han permitido debilitar las estructuras criminales y afectar sus capacidades operativas, logísticas y financieras, con una afectación económica estimada en 40 millones de pesos, lo que contribuye a reducir su margen de actuación y fortalecer las condiciones de seguridad en la región.

La detención de Samuel “N”, alias “Panda”, representa un avance en el debilitamiento de una estructura delictiva vinculada con actividades que afectan la seguridad y el patrimonio de las familias veracruzanas.

De acuerdo con la versión oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con estas acciones, la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, refrenda su compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación, así como la coordinación interinstitucional para identificar y detener a generadores de violencia, combatir la delincuencia y contribuir a la recuperación de la paz y la tranquilidad en el estado de Veracruz. (Redacción).