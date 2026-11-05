Por Redacción

Altamira, Tamaulipas.- Con la idea de fortalecer la educación media superior y contribuir a alcanzar la meta de 300 mil nuevos espacios para este nivel en el país, acorde con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), con el apoyo del Gobierno de Altamira, colocó la primera piedra de la escuela Margarita Maza, que se ubicará en este municipio.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, expresó que, debido a la curva demográfica en Altamira y en la entidad, se tienen cada día más jóvenes en edad de cursar el bachillerato, por lo que se continuarán abriendo espacios para este nivel educativo.

“Hoy estamos poniendo una piedra muy importante en Altamira, un nuevo bachillerato que empezará a funcionar ya en junio del próximo año y dará servicio a más de 400 jóvenes de Altamira y, desde luego, consolidaremos la segunda etapa del CETMAR”, precisó.

Resaltó que Tamaulipas contará con seis nuevos bachilleratos Margarita Maza, que se ubicarán en los municipios donde existe una mayor demanda de estudiantes, como son Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y El Mante, los cuales atenderán a alrededor de 4 mil estudiantes.

Agradeció y reconoció la labor de Armando Martínez, presidente municipal de Altamira, quien ha sido un gran aliado del sistema educativo. La mejor prueba es que ha levantado la mano para la edificación de nuevas escuelas en el municipio.

“Levantó la mano para el tema del CETMAR, ha levantado la mano para una Universidad Rosario Castellanos, levantó la mano para el bachillerato Margarita Maza y por eso estamos aquí. Una gran labor en la educación que está haciendo”, complementó.

Subrayó que todas estas acciones son posibles gracias al respaldo que el sector educativo tiene del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una visión educativa en la que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a una educación de calidad, incluyente y humanista, que sea la base de la transformación social que está viviendo nuestro país.