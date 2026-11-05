Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada y detener a generadores de violencia, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, por conducto de la Región Naval Central, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a Bojun “N”, alias “El Chino”, identificado como líder de una red de lavado de dinero.

Derivado de las investigaciones, se identificó que el detenido presuntamente encabezaba una red relacionada con operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas, con presencia en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

A partir de esta información, los agentes de seguridad desarrollaron labores de vigilancia fija, móvil y seguimiento, mediante las cuales identificaron un inmueble relacionado con las actividades ilícitas y se obtuvieron los datos de prueba suficientes que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo correspondiente.

En un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo se implementó un despliegue operativo interinstitucional, donde fue detenido Bojun “N”, de 41 años. Durante la intervención se aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, equivalentes en conjunto a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos, además de teléfonos celulares, documentación, diversas credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y vehículos.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con los objetos y recursos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fortalecen las investigaciones para desarticular las redes financieras de la delincuencia organizada, afectar los recursos económicos que sostienen sus actividades ilícitas y combatir los delitos que generan violencia y afectan la seguridad de las familias mexicanas, informó en un comunicado oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch. (Redacción).