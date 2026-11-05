Por Agencias

Washington.- El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la guerra contra Irán “valió ⁠la ​pena”, a pesar ⁠de reconocer su papel en ‌las ‌derrotas sufridas en las elecciones de ​mitad de ​mandato en las que su partido, el Republicano, perdió el control del Congreso.

«Lo de ‌Irán teníamos que hacerlo, ⁠y seguimos haciéndolo», declaró a periodistas. «Yo sabía que la guerra iba a impactar en las elecciones. Pero haya impactado o no, Irán no puede tener armas nucleares», añadió.

Asimismo, admitió que su ofensiva contra la república islámica impactó en los comicios de este martes: «Creo que en gran parte es cierto, porque (el conflicto) aumentó (el precio de) la gasolina un poco en el corto plazo», comentó a la prensa.

La Casa Blanca señaló que Donald Trump «sigue siendo su presidente», adjunto con una imagen en la que aparece el magnate con mirada severa, inclinado sobre un escritorio en el Despacho Oval, a través de una publicación en la red social X este miércoles.

Trump compartió una imagen de su característica gorra roja del movimiento MAGA (Make America Great Again) con la palabra “veto” en su cuenta de Truth Social. (Reuters/Afp/Agencias).