Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Sistema Nacional de Deporte Masivo, impulsado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), presenta la quinta y última macro activación del año con la Carrera y Caminata Nacional “Ponte Pila”, que movilizará, nuevamente, a las 32 entidades federativas de manera simultánea en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mundo de Atletismo en México y el Comité Paralímpico Mexicano.

Será el próximo domingo 22 de noviembre cuando se realice esta iniciativa, que busca continuar con el fomento de la activación física, la participación comunitaria y la convivencia familiar al convocar a niñas y niños (a partir de los seis años), adolescentes, jóvenes, personas adultas, con discapacidad y población en general.

La actividad, con punto de inicio y final en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, tiene un carácter gratuito, recreativo y de activación, permitiendo que los participantes recorran determinada distancia de acuerdo con sus posibilidades y condiciones físicas.

La Carrera y Caminata Nacional “Ponte Pila” comprende las distancias 2, 3 y 5 kilómetros, a las que se dará inicio a partir de las 7:00 horas, tomando como referencia el horario del centro de México.

Además, marca el cierre de las cinco Clases Nacionales para 2026, instruidas por el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con las que se incentivan los hábitos saludables y entornos de paz.

A lo largo del año, las clases de defensa personal, beisbol, boxeo, basquetbol y finalmente esta carrera movilizaron a todo el país, en las que la SEP, los Órganos de Cultura Física y Deporte de los estados, así como instituciones educativas y organizaciones fueron aliados estratégicos para un fin común: seguir transformando vidas a través del deporte.