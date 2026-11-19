Por Redacción

Ciudad de México, México.- México hará historia con los I Juegos Panamericanos Virtus 2026, una gran celebración de los deportes de alto rendimiento para personas con discapacidad intelectual, que se realizarán del 21 al 27 de noviembre, en Zinacantepec, Estado de México, en tres disciplinas.

El director general del evento, Orlando Ibarra Pérez, informó que al certamen se darán cita alrededor de 300 deportistas provenientes de 11 países, quienes competirán en natación, atletismo y tenis de mesa.

“Este campeonato es muy importante, ya que es el primer evento que se va a hacer en América de estas tres disciplinas. Los países del continente americano están volteando a ver con mucha referencia a México por ser el primer evento de Virtus que se hace para natación, atletismo y tenis de mesa, creo que será un evento de gran magnitud”, declaró Ibarra Pérez a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

A las competencias están convocadas tres clasificaciones: discapacidad intelectual (II1), síndrome de Down (II2) y autismo (II3).

Orlando Ibarra detalló que los países confirmados para estos primeros Juegos Panamericanos son: Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Perú, Guatemala y el anfitrión México.

“La sede del evento en Zinacantepec, Estado de México, es un complejo deportivo que cuenta con las instalaciones adecuadas donde podemos tener a las tres disciplinas juntas para mejor movilidad”, resaltó el entrenador de natación para deportistas especiales (con discapacidad intelectual).

Los entrenamientos oficiales en la sede se llevarán a cabo el 21 y 22 de noviembre. La inauguración está programada para el lunes 23 de noviembre, mientras que las competencias se efectuarán del 24 al 26 de noviembre. En tanto que la clausura se realizará el jueves 26 de noviembre.

El director del evento destacó que, para algunos equipos, este certamen será parte de la preparación rumbo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027. “Es el caso de Brasil, que trae a su selección élite de natación a las competencias”.

Por México verán acción, entre otros deportistas destacados, los flamantes medallistas del Campeonato Mundial de Natación Down Albufeira 2026, que regresaron hace unos días de Portugal con el tercer lugar general de la justa del orbe y una cosecha de 23 medallas mundiales.