Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas anunció que próximamente abrirá el primer establecimiento de venta de carne 100 por ciento tamaulipeca, como parte del proyecto Carnetam, una estrategia impulsada por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura para fortalecer la cadena productiva y comercial de la actividad ganadera en la entidad.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, explicó que el objetivo de Carnetam es integrar las distintas etapas de la actividad pecuaria, desde la producción y engorda del ganado hasta su sacrificio en establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), procesamiento y comercialización de la carne, con el propósito de ampliar las oportunidades de mercado y generar mayores beneficios económicos para los productores tamaulipecos.

Como parte de esta estrategia, también se contempla la ampliación del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de la Unión Ganadera Regional, infraestructura que permitirá alcanzar una capacidad de sacrificio de hasta 20 mil cabezas de ganado al año. El inicio de los trabajos está previsto para este mes de noviembre, con lo que Tamaulipas busca fortalecer su capacidad para el procesamiento y comercialización de productos cárnicos.

Varela Flores detalló que, durante la primera etapa del proyecto, se comenzará con una capacidad de 15 canales por semana, aprovechando los espacios disponibles en el rastro de la capital del estado, mientras se concreta la ampliación de las instalaciones.

Destacó que esta iniciativa permitirá atender la producción ganadera de distintas regiones de Tamaulipas, al generar un esquema que vincule de manera más directa a los productores con los procesos de transformación y venta de carne.

Uno de los principales propósitos de Carnetam es evitar que los beneficios económicos se concentren únicamente en las etapas de procesamiento y comercialización, buscando que también lleguen a los ganaderos que participan desde el inicio de la cadena productiva, particularmente aquellos dedicados a la producción y venta de becerros al destete.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Rural señaló que se pretende establecer un precio adicional para el productor primario, como una medida orientada a mejorar sus ingresos, reconocer el valor de su trabajo y generar mayores oportunidades de desarrollo dentro de la cadena pecuaria.

Con el proyecto Carnetam, el Gobierno de Tamaulipas busca consolidar un modelo de producción y comercialización que fortalezca la ganadería estatal, impulse el consumo de carne de origen tamaulipeco y permita que una mayor parte del valor generado en esta actividad se quede en manos de los productores locales.