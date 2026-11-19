Por Agencias

Ciudad de México.- La decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación derivará en que, con el fallo de los magistrados, Morena tendrá que ejercer su mayoría para aprobar la convocatoria de elección de la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), anticipó el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila.

Monreal presentó en conferencia de prensa una hoja de ruta procesal de los tiempos en que deberá resolver el tribunal y, por lo tanto, la convocatoria y la elección de la presidencia del INE ya no se emitirá en el actual periodo de sesiones ordinarias y el proceso de selección se retrasará hasta enero de 2027 y el interinato de la consejera Blanca Cruz se extendería al menos hasta febrero.

El PAN lo único que hizo fue alargar el proceso y romper la posibilidad de un acuerdo, declaró.

El legislador dijo que con la denuncia del PAN “se esfumó” la posibilidad de lograr un consenso para el proceso e incluso manifestó que el panismo le dio la razón al ala dura de Morena que, desde hace dos semanas, insistía en aplicar la mayoría. “Ya no fue posible el consenso. Tendré que hacer caso de la mayoría y muchos de ellos querían el escenario. Ellos ganaron”, resumió.

Resaltó que ya no habrá posibilidad de buscar un acuerdo, porque la Cámara de Diputados quedará sujeta a la resolución del Tribunal Electoral. Y si el tribunal “me ordena emitir la convocatoria, no se puede encontrar el consenso. Y no fue por nosotros. Nosotros no acudimos al tribunal”, dijo.

Incluso señaló que el PAN incurrió en “un fugaz protagonismo” para ganar espacios noticiosos.

-¿Irónicamente el PAN obligará a Morena a ejercer la mayoría? -se le preguntó.

-Ellos deciden su estrategia. ¿Adónde vamos a ir al final de la resolución, cuando se resuelva? Hoy, si me mandara el tribunal (como presidente de la Junta de Coordinación Política) tendré que resolver por mayoría como yo no quería.

Monreal reprochó que el PAN recurrió a otro poder, sin comentarlo previamente. “¿Para qué ir al tribunal? Yo podía haber resuelto en la cámara? ¿Para qué esperar más de 20 días, si hay voluntad de Morena para emitir la convocatoria? Nos muestra como incapaces. Me siento decepcionado de mi incapacidad de no poder llegar a un acuerdo”.

Explicó que, como el recurso del PAN ya comenzó ayer, está inscrita otra ruta distinta a la del acuerdo parlamentario y se resolverá conforme a la ley y la Constitución.

Monreal realizó una hoja de ruta procesal de los tiempos en que deberá resolver el tribunal y, por lo tanto, la convocatoria ya no se emitirá en el actual periodo de sesiones ordinarias. (Enrique Méndez y Fernando Camacho/La Jornada).