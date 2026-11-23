Por Agencias

Ciudad de México.- Hay equipos que se resisten a cambiar su filosofía. A pesar de los marcadores inesperados y las muchas dificultades para los equipos considerados grandes en el futbol mexicano, el Guadalajara alcanzó con su manera combativa de jugar el liderato de la Liga Mx en el cierre de la fase regular.

Se impuso por 1-0 en el Estadio Akron al campeón Cruz Azul y, por tanto, definió la ronda de cuartos de final para los ocho mejores clasificados. Mientras el Rebaño se medirá ante el Pachuca, la Máquina lo hará frente al León, el América irá contra el Monterrey y Atlas chocará con el actual monarca de Concacaf, el Toluca.

La Liga Mx anunciará este lunes los horarios oficiales, con encuentros a mitad de semana y desenlaces para el sábado y domingo. A los rojiblancos sólo les servía el triunfo para dar el salto al primer lugar de la competencia. Al igual que Cruz Azul, llegó a la última jornada con los deberes cumplidos y una de las mejores cosechas de puntos, pero el cuadro dirigido por Gabriel Milito se negó a perder la posibilidad de cerrar una eventual final del torneo en su casa. Quizá por eso la celebración con el silbatazo del árbitro, Maximiliano Quintero, pareció más a la conquista de un campeonato que al sello de un pase directo a la liguilla.

El gol de Efraín Álvarez (21), quien envió una volea al poste izquierdo del arquero, Andrés Gudiño, en una accidentada jugada de la zaga de La Máquina -en la que el colombiano, Willer Ditta, estrelló la pelota en la espalda del argentino, Gonzalo Piovi, en su afán de cortar un avance-, impulsó el juego de los locales en el primer tiempo, caracterizado por la posesión de la pelota, transiciones a velocidad y el riesgo de competir mano a mano con su rival en diferentes zonas del campo. Sin embargo, la ventaja también se transformó en una carga pesada para los defensores del Rebaño.

Los celestes reaccionaron con un par de acciones de Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino, la última de ellas con un remate al poste de Raúl Rangel, pero la resistencia de Chivas mantuvo el cero de su lado. A pesar de los ajustes del director técnico, Gabriel Milito, para no perder el dominio del partido, el vigente campeón fue un rival difícil de vencer.

Durante la mayor parte del segundo tiempo, al menos 10 de los 11 elementos de campo del conjunto local asumieron labores defensivas para impedir el empate que buscaron con sus remates Gabriel Toro Fernández, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere.

Incluso, cerca de los minutos finales, los delanteros recién ingresados, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, apostaron por agotar el tiempo reteniendo el balón en el tiro de esquina para provocar la desesperación de un rival volcado en su portería.

Cruz Azul mejoró, pero no pudo quebrar el bloque defensivo de los locales. Un empate le bastaba para mantener el liderato hacia el inicio de los cuartos de final, pero se quedó a sólo un gol de alcanzar su objetivo luego de hilvanar cinco victorias consecutivas en el cierre de su campaña. (La Jornada).