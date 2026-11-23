Por Agencias

Veracruz.- Los cuerpos de los soldados veracruzanos que fallecieron durante el enfrentamiento con la delincuencia organizada en Guasave, Sinaloa, fueron retornados vía aérea y serán despedidos en sus municipios de origen.

Este domingo 22 de noviembre, el avión que los transportó arribó al aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, donde fueron recibidos con honores por familiares y mandos militares.

Dos de los militares fallecidos fueron identificados como Abraham López Aparicio y Luis Eduardo M. P.; sin embargo de manera extraoficial se señala que habría un tercer elemento de origen veracruzano entre las víctimas mortales.

El ayuntamiento de Jalcomulco lamentó el fallecimiento de Luis Eduardo M. P. Y expresaron sus condolencias a la familia del soldado originario de dicho municipio.

“Con profundo pesar expresamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro compañero y a su familia por el sensible fallecimiento de su hijo, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber”, expresaron las autoridades de Jalcomulco.

Por su parte, el ayuntamiento de Tlapacoyan, confirmó que Abraham López Aparicio habría fallecido en el norte del país, durante los hechos violentos ocurridos el pasado 20 de noviembre.

“Originario del municipio de Tlapacoyan, acaecido en cumplimiento de su deber el viernes 20 de noviembre de 2026, durante el operativo federal en Guasave, Sinaloa”, añadió la autoridad municipal.

Cabe recordar que durante el operativo en Guasave fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, quien era considerado un objetivo clave para las autoridades federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, hace unos días, confirmó la muerte de cuatro militares del Ejército Mexicano durante el enfrentamiento. (Iván Sánchez/La Jornada).