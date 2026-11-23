Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bonita cosa: El fuego amigo está dejando más heridos que los atacados por contrincantes.

Ya les dijo que se tranquilicen, guarden compostura, no coman ansias, que no hay nada para nadie y esperen los tiempos.

A la jefa estatal de Morena, Doña Lupe Gómez Núñez, solo le falta sacar el chicote para medir por la espalda a los indisciplinados que traen guerra sucia y zancadillas con tal de conseguir las coordinaciones municipales de Defensa de la Transformación.

El fin de semana el comité estatal emitió boletín en que deja claro que esa guerra de lodo “obedece a intereses particulares” y se refirió en concreto al caso de Victoria, donde los ánimos se desbordan. No es el único municipio. En otros “grandes” y “chicos” las descalificaciones están a la orden del día.

Cuando el adversario no está enfrente sino sentado en la misa mesa, en casa, el asunto es delicado porque genera divisiones que terminarán en escurrimientos hacia otros partidos.

Si quieren ganar en los principales municipios, como dicen las encuestas, tendrán que cambiar de actitud, disciplinarse, privilegiar la lealtad y levantar el brazo a quien seleccione la Comisión de Procesos Internos. Así se hace la política.

Doña Lupe puso el dedo en la llaga. Con esa guerra intestina Morena no necesita adversarios externos que le hagan el trabajo, cuando militantes están empeñados en dinamitar la unidad desde sus propias trincheras.

La advertencia la había hecho el Gobernador Américo Villarreal el 12 de marzo de 2026, en que pidió a la militancia actuar con madurez política y colocar el proyecto colectivo por encima de aspiraciones individuales.

No le hicieron caso. A lo mejor necesitan métodos más drásticos, como amenaza de expulsión ¿será?.

El INE definió acciones afirmativas para incluir como candidatos a diputados federales a grupos tradicionalmente marginados, como jóvenes, personas mayores, discapacitados, migrantes, indígenas, afromexicanos y de la diversidad sexual.

Le dimos una “vueltecita” y la verdad es que, para los políticos que se mueven en el salvaje submundo, es más fácil acceder por el lado de las reservas que en el de las personas “ordinarias”.

Con razón en los últimos trienios se han dado escándalos en entidades como Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y otros, en que tipos listos han simulado ser homosexuales o transgénero para ocupar escaños o presidir ayuntamientos.

En Tamaulipas no se han dado escándalos por simulación pero no se descartan, las ambiciones por cobrar en la nómina de la res públicas no tienen límite.

En proceso reciente en Oaxaca los árbitros tumbaron candidatos a alcaldes que dijeron ser homosexuales, cuando en la vida real eran padres de familia y hasta abuelos.

Hay denuncias que en Michoacán no pocos individuos engañaron a los órganos electorales diciéndose pertenecer a la diversidad sexual, y accedieron al poder sin serlo.

¿Qué requisitos se piden? La mayor exigencia está en los discapacitados: Los precandidatos deberán presentar “certificación médica expedida por una institución de salud pública”.

Igual se violenta la Ley en cuanto a jóvenes. No hay un tope máximo. Puede ser candidato un “jovencito” de 40 abriles.

En adultos mayores sí tienen que ser personas de 60 años o más.

Tamaulipas no acredita pueblos indígenas (el último fue Nahola, en Tula) ni afromexicanos, pero hay listillos y listillas que en los últimos años se quisieron aprovechar. Manejan hasta Gubernatura Indígena de Tamaulipas.

Entrarán por ejemplo 34 diputados (as) indígenas, de ellos 9 de representación proporcional, escaños que no cuestan y se gana lo mismo.

No hay candidatos migrantes de mayoría, lo que le facilita el camino a Don Román Pérez Bock, el “gringo” de ciudad Madero que tiene años en precampaña. Se la facilitan porque los candidatos serán de RP, uno por cada circunscripción. Reservada para él para de la Segunda ¿será?.

Estamos en lo federal. De cajón deben ir tres candidatos (de los 500) de la de la diversidad sexual, uno de ellos de RP. Basta que digan que pertenecen a uno de esos grupos.

En la elección local, también les será más fácil ir por las acciones afirmativas. La Ley y reglamentación dice que “podrán adjuntar a su solicitud de registro de candidatura, una carta bajo protesta de decir verdad en que se precise que la persona acredita su adscripción como indígena, afromexicana, o de la diversidad sexual”.

El IETAM no andará preguntando si realmente son (el 17 de junio 2025 las diputadas Isabel Chávez y Magaly Deandar subieron iniciativa de reformas a la Carta Estatal para reconocer a los afromexicanos que viven en esta región ¿cómo quiénes?.

Y lo mismo esos grupos deberán entrar en la conformación de planillas por ayuntamientos sin averiguar.

Un discapacitado (da) tendrá que ir en los primeros cuatro lugares de la lista de RP ¿suave no?.

De todas maneras esperemos que, llegado el momento de registros, nadie piense en hacer trampa porque tarde o temprano se descubre la verdad.