Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Les comparto que si hoy se hiciera la encuesta interna de MORENA para definir la candidatura a la Alcaldía de Ciudad Victoria, la maestra Blanca Anlzadúa ocuparía la primera posición con 21%, seguida por Luis García, con 18% y José Braña, con 16% de acuerdo con los resultados difundidos por Métrica Estadística Política Mx.

En este «Tiempo de Mujeres» ese es el reporte Joaquín. El que tenga oídos, que escuche.

EXITOSA FERIA DEL LIBRO UAT; TERMINA EL DOMINGO 8

Con la realización de la Feria del Libro UAT 2026 en el Campus Tampico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa consolidando su compromiso con la cultura y la literatura en el estado, destacó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En esta semana, el Campus Tampico es sede de la Feria del Libro UAT que concluirá el domingo 8 de Noviembre.

El rector Dámaso Anaya señaló que esta edición es resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria y se ha constituido como una plataforma para impulsar el desarrollo literario en Tamaulipas.

Entrevistado en el marco de la Feria del Libro, el rector de la UAT enfatizó que al ser la institución educativa superior más grande del estado, la Universidad busca incentivar a los jóvenes a tomar el camino de la cultura, el arte y la literatura.

Y añadió: «En Tampico se ha encontrado una respuesta ciudadana excepcional, lo que ha permitido consolidar el evento en el sur del estado, aunque existe la visión de convertirla en una feria completamente estatal con presencia en el centro y norte, por lo que se avanza de manera gradual para llevarla a más municipios en futuras ediciones.

«Queremos que los jóvenes hagan literatura más allá de la que toman como universitarios. Es formativa dentro del arte y la cultura. En esta administración pondremos nuestro granito de arena para contribuir a la lectura en nuestro estado», afirmó.

DIF TAMAULIPAS SUMA APOYOS A CIRUGIAS DE CATARATAS

EL DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal organizó un evento, cena con causa «Almas Tamaulipecas 2026» para recaudar fondos destinados a la campaña de cirugías de cataratas que hace en beneficio de las personas de atención prioritaria del estado.

La velada fue encabezada por el gobernador Américo Villarreal y su esposa, la doctora María Santiago de Villarreal, en el patio central de Palacio de Gobierno. Este encuentro se realizó luego del tradicional certamen de Catrinas y Catrines y de la inauguración del monumental Altar de Muertos instalado en la escalinata del edificio.

«Agradecemos mucho a todos que estén aquí con nosotros, porque gracias a su participación, su colaboración, se podrán seguir haciendo grandes campañas de cataratas. Son campañas muy hermosas en las que, el ver a las personas que recobran el poder ver, ya sean adultas o jóvenes, es una maravilla y es algo que les podemos proporcionar», expresó la Dra. María de Villarreal. NOS VEMOS.

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