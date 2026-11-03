Por José Gregorio Aguilar

El organismo electoral asegura no tener relación vigente con empresas que hoy forman parte de revisiones federales en distintos estados del país.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) rechazó mantener vínculos o relaciones vigentes con empresas que actualmente forman parte de investigaciones y revisiones federales relacionadas con contrataciones electorales en diversos estados del país, y aseguró que sus últimos procedimientos con una de esas compañías se realizaron durante los procesos electorales de 2021 y 2022.

Al respecto, el consejero presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, rechazó versiones que sugieren una relación constante entre el organismo y empresas actualmente bajo escrutinio tras la salida de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

«Ni vínculos, ni relaciones, ni tampoco constante», respondió al ser cuestionado sobre la presencia del IETAM en reportes que involucran a organismos electorales locales que contrataron servicios con dichas compañías.

Explicó que durante los procesos electorales de 2021 y 2022 el IETAM realizó licitaciones públicas nacionales para la producción de materiales electorales, procedimientos en los que resultó ganadora la empresa Cajas Graff.

Sin embargo, sostuvo que desde entonces no se han celebrado nuevas contrataciones con esa firma.

«Desde aquel entonces el Instituto Electoral de Tamaulipas no ha realizado procedimiento de contratación alguno con dichas personas morales», reiteró.

Ramos Charre detalló que para los procesos electorales de 2024 y 2025, así como para la elección judicial local, la producción de documentación y materiales electorales fue asignada a Talleres Gráficos de México.

Asimismo, consideró normal que organismos públicos locales electorales aparezcan en revisiones federales debido a que existe un número reducido de empresas especializadas en la fabricación de documentación y materiales electorales.

«No son muchas las empresas que se dedican comercialmente y de manera profesional a la producción, ya sea de documentación o de materiales electorales», expresó.

En este orden de ideas, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya requirió información correspondiente al ejercicio fiscal 2025, año en el que se llevó a cabo la elección del Poder Judicial en Tamaulipas, dejando en claro que la revisión forma parte de las auditorías que actualmente se practican al ejercicio de recursos públicos correspondientes a 2025.

Recordó que el IETAM recibe recursos ministrados por el gobierno de Tamaulipas, algunos de los cuales pueden provenir de fondos federalizados, situación que justifica la intervención del organismo fiscalizador federal.

Finalmente, aseguró que el IETAM colaborará con cualquier requerimiento de información y negó la existencia de irregularidades en las contrataciones realizadas por el órgano electoral.

«Aquí no hay ese tipo de situaciones lamentables, muy lamentables y vergonzosas que se están presentando», concluyó.