Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Doña Claudia está de regreso para encabezar los festejos por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Como sabéis durante varios días participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico realizado en Shenzhen China, donde además de intervenir como oradora en la plenaria, se entrevistó con los líderes más poderosos del planeta fortaleciendo el prestigio internacional de nuestro país. Reiteramos que la Jefa de Jefas la hizo en grande causando agradable impresión. Y ni modo que sea invento.

Destaca el diálogo con Xi Jinping, el líder de la nación asiática, tocando temas sobre cooperación y desarrollo económico, así como intercambio comercial entre otros, que sirven de base para lo que se califica positiva era de entendimiento. En este sentido ni cómo negar que se abren prometedores horizontes que de alguna forma permitirán cierta independencia en productos de obligada adquisición gringa. Por otra parte, la tecnología que, llegada de allende los mares, tendrá otra variante de mayor alcance para la 4T en todos los aspectos.

México tiene nuevo socio lo cual se traduce en menor presión de EU que no deja de perjudicar dadas las constantes amenazas sobre todo del actual régimen encabezado por Trump que entiende la vecindad cual sometimiento siempre a disposición de los intereses imperialistas. Ya imaginamos el berrinche del republicano al enterarse de los acuerdos con China. Sea que la relación con los gringos será diferente, aunque no distante porque tampoco conviene un rompimiento donde es claro que saldríamos perdiendo, sería un suicidio.

El asunto es que la imagen se eleva a la N potencia después de la participación mexica en el citado evento. Tanto que Putin, el presidente ruso, no solo saludó de cortesía a Sheinbaum sino se detuvo a manifestarle su admiración por los resultados de su gestión, según la respectiva traducción. (Salió en verso sin esfuerzo). Total, que nos fue re-que-te-bien, al grado de que el siguiente foro en 2028 habrá de llevarse a cabo en nuestro país y será de mucha mayor importancia que el mundial de fútbol que solo fue negocio de unos cuantos que, a través de la publicidad fanatizaron a un pueblo más urgido de justicia social que de espectáculos nocivos para el presupuesto familiar.

Desde luego la minoría rapaz está furiosa por el éxito de Doña Claudia en los dominios de Mao Tse-Tung. Lo manifiesta en minimizar y en algunos casos ignorar el hecho en medios de comunicación de tradición derechista y conservadora, aunque lo mejor de todo es que el paisanaje reconoce la proyección obtenida por el supremo gobierno que ha de traducirse en mejoras para la población. Un detalle que refleja la modestia y sencillez de la Señora Presidenta es que haya viajado en líneas comerciales fuera de los lujos con que lo hicieron el resto de los jefes de estado en naves especiales rodeados de guaruras, invitados, periodistas, etc. como hacían los del PRIAN. Ojalá y la imitaran los políticos y funcionarios de Morena que ofenden con sus excesos y actos de inmoralidad comprobables a la vista del ciudadano de a pie. Pelaos estos.

Aceptemos que existen problemas internos que opacan la buena administración. Ejemplo sigue siendo el INE donde no terminan de ponerse de acuerdo con el funcionamiento del organismo a pocos meses del siguiente proceso. Hasta ahora no hay presidencia definida y es motivo de que la oposición hode que hode para que cuanto antes se cubra la irregularidad. Lo hace tendenciosamente, sabedora que la corrupción descubierta debe investigarse a fondo antes de tomar otras decisiones lo que ha conducido que hasta ahora la Fiscalía permanezca en calidad solo de observadora. Nada de actuar todavía contra Guadalupe Taddei ni de su cuate íntimo Alfredo Hernández Casillas de los que se dice, ya cruzaron frontera hacia EU, aunque no juntos debido a que ya no comen en el mismo plato y menos pollo con fideo. Cierto sea que volaron eludiendo la acción de la ley que tarda en aparecer más tiempo que el culpable de un embarazo fuera de matrimonio. Oiga, ¿cómo congelar las cuentas de los interfectos hasta semanas después de descubiertos los delitos?. Seguro dejaron activos sus depósitos…los acusan de ladrones no de pendejos.

SUCEDE QUE

Morena no puede limitar la participación de quienes aspiran a cargos de elección, sería atentar contra uno de los derechos elementales de cualquier ciudadano. Pasa en Tamaulipas…tenía que ser. “¿Pos onde más?”, diría el ranchero.

Y hasta la próxima.