Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de los agentes de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una persona menor de edad.

La detención se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2026, en la colonia Ampliación Benito Juárez, en Río Bravo, Tamaulipas, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por una Jueza de Control.

Derivado de las acciones legales correspondientes, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años, durante el tiempo que dure el proceso. Se continuará con el procedimiento legal para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida y la integridad de niñas, adolescentes y mujeres, así como de llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados por su probable responsabilidad, garantizando en todo momento el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas”, indicó la dependencia en un comunicado.