Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El PAN y el PRI de Tamaulipas avanzan en la construcción de acuerdos estatales electorales para los comicios de 2027, aunque la estrategia contempla coaliciones parciales definidas de acuerdo con las condiciones políticas de cada municipio y distrito.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Gloria Elena Garza Jiménez, explicó que las negociaciones entre ambas fuerzas políticas continúan y la intención no es concretar una alianza generalizada, sino establecer esquemas específicos donde exista viabilidad electoral.

Precisó que el criterio para determinar los acuerdos no dependerá del tamaño o número de habitantes de cada localidad, sino de las circunstancias políticas particulares que prevalezcan en cada región de Tamaulipas.

“No será una coalición total, sino mediante una especie de traje a la medida, en base a las condiciones políticas y electorales de cada municipio o distrito”, señaló.

Garza Jiménez recordó que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, ha expresado que las alianzas con el PRI se concretarán únicamente en aquellos espacios donde representen una posibilidad real de competencia rumbo a las 17 gubernaturas y las 500 diputaciones federales que estarán en disputa.

La dirigente reconoció que existen municipios donde las diferencias entre ambos partidos dificultan la posibilidad de presentar candidaturas comunes, por lo que descartó que las decisiones se adopten desde las dirigencias nacionales sin tomar en cuenta la realidad política local.

Asimismo, informó que las conversaciones entre PAN y PRI se encuentran avanzadas y han sido encabezadas por el secretario general albiazul, César Augusto Verástegui, quien ha sostenido reuniones con el dirigente estatal priista Bruno Díaz Lara.

Consideró que cualquier coalición debe surgir del consenso entre las estructuras políticas involucradas, ya que un acuerdo impuesto sin respaldo de la militancia y liderazgos locales tendría pocas posibilidades de alcanzar resultados favorables en las urnas.

Finalmente, indicó que un eventual frente opositor podría ampliarse con la participación de Movimiento Ciudadano, al señalar que, pese a las críticas que ese partido mantiene hacia los gobiernos de la Cuarta Transformación, hasta ahora no ha mostrado interés en integrarse a una alianza electoral con otras fuerzas políticas.