Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con evaluaciones técnicas, entrevistas y mecanismos de supervisión, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) avanza en la selección de las 650 consejerías que formarán parte de los 22 consejos distritales y 43 consejos municipales durante el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

El consejero electoral, Alfredo Díaz Díaz, informó que actualmente se desarrolla la fase de entrevistas a 888 aspirantes que buscan incorporarse a estos órganos electorales, etapa que concluirá el próximo 25 de noviembre.

Explicó que diariamente son evaluadas alrededor de 28 personas mediante tres equipos de trabajo integrados por consejerías del organismo electoral, encargadas de analizar los perfiles y aptitudes de quienes aspiran a ocupar las vacantes disponibles.

Detalló que el procedimiento contempla una valoración integral. El 30 por ciento de la calificación corresponde al análisis curricular, donde se consideran factores como nivel académico, experiencia electoral, participación ciudadana y la acreditación de un curso autodidacta impartido por el propio instituto.

El 70 por ciento restante deriva del desempeño mostrado durante las entrevistas, en las que se revisan competencias vinculadas con la función electoral, entre ellas independencia, imparcialidad, liderazgo, profesionalismo, trabajo en equipo, comunicación y capacidad de negociación.

Díaz Díaz recordó que, para garantizar objetividad en la evaluación de conocimientos, el diseño y los accesos al examen de 60 reactivos fueron desarrollados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Tamaulipas, evitando así posibles sesgos internos en la calificación de los participantes.

Señaló que la respuesta de los aspirantes ha sido favorable, registrándose pocas inasistencias, y añadió que en los casos donde ha existido alguna imposibilidad para acudir el instituto ha procurado reprogramar las entrevistas dentro de los plazos establecidos.

El consejero subrayó que uno de los propósitos centrales del proceso es integrar órganos electorales conformados por personas sin compromisos políticos que puedan afectar su desempeño, fortaleciendo así la autonomía e imparcialidad de las autoridades responsables de organizar las elecciones.

Asimismo, destacó que se busca mantener criterios de inclusión mediante acciones afirmativas que permitan la participación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y miembros de la diversidad sexual, favoreciendo la integración plural de los consejos.

Reconoció que la disminución en la confianza ciudadana hacia las instituciones electorales representa un reto importante, por lo que consideró indispensable que las nuevas consejerías contribuyan a recuperar la credibilidad pública mediante transparencia, apertura y resultados.

Una vez concluida la etapa de entrevistas, el IETAM contará con todos los elementos necesarios para determinar qué perfiles ocuparán los 650 espacios disponibles en los organismos electorales municipales y distritales.