Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante de la organización política Somos, Rafael Pimentel Manzur, consideró que existe una pérdida de credibilidad en los órganos electorales del país y afirmó que corresponderá a los partidos políticos trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía rumbo a las próximas elecciones.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional, señaló que la incertidumbre generada por los recientes acontecimientos ha impactado la percepción pública sobre las autoridades electorales.

“Sí se ha perdido la credibilidad de los órganos electorales en México”, sostuvo.

Pimentel Manzur afirmó que, ante este escenario, los partidos políticos tienen la responsabilidad de acercarse a los ciudadanos y fortalecer la confianza en la participación democrática.

“Lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente que confíe en los partidos”, expresó.

El representante de Somos señaló que corresponde a las autoridades competentes investigar cualquier posible irregularidad y aplicar la ley en caso de acreditarse responsabilidades.

“¿Debe haber justicia? Sí. ¿Se debe aplicar la ley en contra de quien resulte responsable? Claro que sí”, manifestó.

Asimismo, consideró que las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades dentro de organismos electorales deben realizarse con transparencia para garantizar certeza entre la población.

Pimentel Manzur sostuvo que la participación ciudadana en el próximo proceso electoral dependerá en buena medida de la confianza que logren generar los distintos actores políticos ante el electorado.

En el caso de Tamaulipas, consideró que los partidos deberán fortalecer su cercanía con la ciudadanía y redoblar esfuerzos para mantener abiertos los canales de comunicación con el electorado rumbo a los próximos comicios.

Señaló además que la confianza de los ciudadanos será un factor determinante para incentivar la participación en las urnas, por lo que insistió en la necesidad de que los institutos políticos mantengan presencia y contacto permanente con la sociedad.

Reiteró que los partidos tienen la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la vida democrática y de generar condiciones que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales.