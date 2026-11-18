Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La pérdida de contacto con miles de adultos mayores ha complicado la entrega de tarjetas bancarias de programas sociales en Tamaulipas, luego de que numerosos beneficiarios dejaron de contar con los números telefónicos que previamente tenían registrados como medio de comunicación.

La delegada de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, María de Lourdes Puente Vizcarra, explicó que durante el proceso de sustitución de tarjetas vencidas se detectó que muchas personas ya no pueden ser ubicadas mediante los teléfonos que aparecían en los registros oficiales.

“Hubo un registro de las líneas telefónicas. Algunas personas decidieron no registrarlas y perdieron los números telefónicos, que era el número de contacto que teníamos”, señaló.

Indicó que al intentar comunicarse con los beneficiarios para informarles sobre la entrega de sus nuevas tarjetas, en muchos casos ya no fue posible establecer contacto.

Ante esta situación, personal de la Secretaría de Bienestar emprendió recorridos domiciliarios en distintas regiones del estado para tratar de localizar a los derechohabientes.

Sin embargo, durante esas visitas también se encontraron casos de personas que cambiaron de domicilio, se mudaron a otra vivienda o ya no residen en la dirección registrada originalmente.

“Les llamamos por teléfono, no los contactamos, visitamos sus domicilios y nos dimos cuenta que algunas personas no tenemos el domicilio actual porque rentaban”, explicó.

Puente Vizcarra informó que a Tamaulipas llegaron 10 mil 848 tarjetas destinadas a sustituir plásticos que concluyeron su periodo de vigencia de cuatro años.

Precisó que más de 8 mil ya fueron entregadas directamente a los beneficiarios en los Centros Integradores de Bienestar.

Asimismo, destacó que mediante recorridos casa por casa y el apoyo de familiares, vecinos y conocidos se ha logrado ubicar a miles de personas que inicialmente no habían sido localizadas.

La funcionaria hizo un llamado a los beneficiarios para verificar que sus números telefónicos, domicilios y datos personales permanezcan actualizados, a fin de facilitar futuros trámites y evitar contratiempos en la entrega de apoyos sociales.