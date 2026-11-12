Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Noriega Orozco, informó que la fiscalización debe anticipar riesgos y ayudar a que los recursos públicos se reflejen en mejores servicios para la ciudadanía.

El funcionario dijo que la ASE avanza hacia un modelo de fiscalización preventiva, enfocado no solo en detectar irregularidades, sino también en identificar riesgos y corregir fallas administrativas antes de que afecten las finanzas públicas.

Refirió que el manejo del dinero público va más allá de un trámite administrativo: de su correcta aplicación dependen servicios, obras y oportunidades para la población.

Explicó que la ASE y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabajan en conjunto para fortalecer los controles internos y las auditorías.

El objetivo, dijo, es superar un esquema centrado únicamente en reaccionar ante irregularidades o aplicar sanciones una vez ocurrido el daño.

Noriega Orozco indicó que los procesos de fiscalización han incorporado nuevas leyes, herramientas tecnológicas y sistemas digitales, aunque, subrayó, permanece el deber de proteger los recursos que pertenecen a la ciudadanía.

Agregó que detrás de cada cuenta pública hay necesidades concretas, como escuelas, hospitales, carreteras, obras, programas sociales y servicios municipales. Por ello, consideró que la fiscalización, además de ser una labor técnica, tiene un impacto directo en la vida de las personas.

La transformación de la ASE también debe valorarse por su capacidad para contribuir a que el presupuesto se traduzca en mejores resultados para la población, concluyó.