Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No, no, de plano los panistas cuerudos deberían abandonar la política y dedicarse a escribir guiones para películas de ficción con bastante risa.

Hay imaginación pero les falta talento para construir historias creíbles, si es que quieren dirigir su propia productora cinematográfica. Necesitan echarle más sesera. El público ya no se traga cualquier cuento como ese de correr 80 kilómetros para escapar de un presunto secuestro.

La última creación que tratan de vender -no ha tenido aceptación- dice que al ex secretario de Bienestar, Rómulo “N”, preso y acusado por diversos presuntos delitos, le ofrecieron desde la 4T un “estímulo” de tres melones de pesillos si, en sus declaraciones ante autoridad ministerial, embarraba al ex Gobernador Francisco Javier “N”.

No solo eso: Que firmara contra Pancho, y lo dejarían ¡en libertad!.

Son risibles los dichos, historias que no pegan en Hollywood ¿quién le puede “comprar” a Rómulo una declaración por tres millones?. Los fiscales anticorrupción no necesitan acusaciones contra el ex Gobernador si ya tienen órdenes de aprehensión y más de una docena de expedientes abiertos que lo relacionan.

No necesitan “cogerlo” de una pata como dicen que dijo Don Rómulo. Ya lo tienen. Todo está en que sea detenido en Estados Unidos con fines de extradición.

Don Rómulo fue aprehendido el 17 de enero de 2025. Va para dos años a la sombra y, según las señales, desde Texas iniciaron la increíble campaña para tratar de liberarlo.

Es una película con varias semanas en cartelera pero que no ha “pegado” por las niñadas que contiene.

Medios y redes cabecistas le dan “vuelo” a la vieja historia de los tres millones, ahora en forma de denuncia ante la FGR por torturas (psicológicas) y sufrimientos que dice pasa en el “hotel” de Tamatán, en ciudad Victoria.

El guión menciona a Raúl Hernández Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y a un tal Rubén Salas Rodríguez, de las huestes de Don Francisco en el Poder Judicial ¿ya los citó la Fiscalía?.

A este último se le atribuye la “propuesta” de pago por un millón de pesos que tendría que hacer Rómulo para que la carpeta de investigación no se judicializara ¿hay pruebas?. Es lo malo, nadie aporta elementos.

Aparece otro nombre, José Manzano, en apariencia enlace de la Fiscalía Anticorrupción ¿quién es?, que más tarde redujo la exigencia de billete -andaban de suerte-, de un melón a 600 mil varos, que no se pagaron.

Total que el libreto cambia de trama. Primero exige buen dinero a cambio de “perdón” y luego lo hacen candidato a recibir de tres millones. Casi casi le ofrecieron las llaves del penal, un chequesote y despedida con mariachi ¡qué tal Don Rómulo!.

Lo malo. No aportan pruebas de los dichos, fuera de las fechas en que se dio la aprehensión y comparecencia ante jueces de control y cosas por el estilo.

La presunta denuncia ante la FGR (no se sabe si realmente se presentó) trae la firma del ex funcionario, con copia (dejaran de ser panistas) para el Embajador de los Estados Unidos en México.

Yo opino que los panistas tamaulipecos ya deberían crear su propia productora de novelas y cuentos de ficción. Material les sobra.

Están como los presuntos dichos de un proveedor (Alejandro Valdez Sánchez), que dizque dijo que le pidieron 110 melones de “moche” por un contrato de despensas que finalmente fue anulado. Ninguna prueba ¿sabrán los guionistas cuantos son 110 melones?.

Más vale que esos exitosos creadores de historias dejen la política y se dediquen a producir sus propias obras con el respectivo valor agregado. No volverán pronto al presupuesto. Al PAN le quedan varios años fuera del gobierno del Estado.

El Periódico Oficial del Estado publicó este jueves reformas a la Ley de Transporte del Estado, mismas que seguramente nunca en la historia de Tamaulipas cumplirán los concesionarios o microbuseros: “Sustituir progresivamente sus unidades con tecnologías más limpias, incluyendo vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones…”.

Mientras la autoridad no intervenga con energía, seguiremos viendo unidades de hasta 25 y 30 años atrás. A la Ley le hacen falta dientes.

El gobierno del Estado va bien con sus rutas Conecta pero debe seguir adelante hasta desplazar a las chatarras rodantes que hoy circulan.

Tema aparte, usted se preguntará ¿qué participación tuvieron los diputados federales por Tamaulipas en la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2027? ¿pidieron más lana para su tierra?

Mario López Hernández presentó reserva por más apoyo hacia los programas federales. De repente la retiró. Quedó en la nada.

Carlos Canturrosas subió a tribuna el 9 de noviembre a las 18:27 horas para hablar a favor del proyecto, mas no para pedir más lana para Tamaulipas como lo prometió el dos de octubre ante la prensa.

De los doce diputados federales que cobran por esta tierra (mayoría y RP), votaron en contra los azules Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Antonio “El Arabe” Nader, César Augusto “Truko” Verástegui, César Augusto Rendón García. A favor los de Morena, Verde Ecologista y la petista Olga Juliana Elizondo.