Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Ley de Economía para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre de 2026, busca que los pagos en México dejen de hacerse en efectivo. En el país, alrededor del 80 por ciento de las transacciones todavía se pagan con billetes y monedas, y solo el 20 por ciento se hace con tarjeta o transferencia.

Para la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), es necesario avanzar en la digitalización de los pagos, pero con una tasa cero de comisiones.

El organismo advirtió que si digitalizar le cuesta al comerciante, la ley no va a funcionar en la vida real.

El presidente de la organización, Cuauhtémoc Rivera, reiteró que la Ley sigue despertando el rechazo de los comerciantes y señaló que una cosa es promulgarla y otra es lograr que ocurra en las tienditas, “porque no son enchiladas cambiar los hábitos de cobro de un día para otro”.

Uno de los principales problemas, explicó, es el cobro de comisiones por el uso de terminales bancarias. Mientras CoDi permite cobrar sin comisión, cobrar con tarjeta sí genera un costo para el tendero. Y trasladar esa comisión al cliente está prohibido por la ley.

La ANPEC cuestionó quién debe pagar esa comisión: ¿el comerciante, el consumidor o el banco? Para el gremio, la respuesta debe ser que nadie del pequeño comercio la pague, porque sus márgenes son muy pequeños y cualquier cobro extra les quita ganancia.

Otro punto crítico es la falta de acceso al banco. Muchos tenderos han estado excluidos del sistema financiero por los trámites y los cobros. La Cuenta Fácil (N2 Bis), que no pedirá Constancia de Situación Fiscal y no cobrará comisiones, es vista como un primer paso, pero la ANPEC advirtió que todavía falta ver si en la práctica sí será fácil de abrir y de usar.

Señaló que existe desconfianza entre los comerciantes, porque hay versiones de que la digitalización podría usarse para fiscalizarlos e hizo énfasis en que el pequeño comercio vive al día y no tiene grandes ganancias que ocultar. Por eso, dijo, la ANPEC exigirá capacitación, información clara y condiciones justas antes de que se le pida a la tiendita que deje el efectivo.