Por Agencias

Ciudad de México.- Un tribunal federal dejó firme la resolución que canceló el proceso penal y ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Estado de México, desechó por extemporáneo el juicio de amparo promovido por un grupo de personas que afirmaron tener la calidad de víctimas.

«Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el plazo para impugnar el auto de 9 de septiembre del año en curso, en el que se desechó por extemporáneo este juicio, sin que se presentara alguna promoción relacionada al respecto; por tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 104, de la Ley de Amparo, se declara firme el citado proveído».

«Archívese el expediente como asunto concluido. Se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que no se encuentra en el supuesto de relevancia documental», señala el resolutivo.

El tribunal colegiado precisó que el plazo legal para presentar el amparo venció el pasado 22 de julio, pero los quejosos lo interpusieron hasta el 12 de agosto.

ACCIÓN PENAL CONTRA EXAGENTE DEL CISEN PRESCRIBIÓ EN 2015

En junio de este año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, desestimó los argumentos de la FGR y ordenó la liberación inmediata de Sánchez Ortega, al considerar que la acción penal había prescrito desde 2015, mientras que el Ministerio Público Federal retomó las indagatorias hasta 2021 y ejerció acción penal en 2023.

En aquella ocasión, los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez declararon prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional. Además, resolvieron que no había pruebas que lo vincularan con el crimen por el que fue sentenciado Mario Aburto Martínez, quien cumple una condena de 45 años de prisión, por lo que ordenaron su liberación.

Horas después, el exservidor público abandonó el penal del Altiplano, donde permaneció ocho meses tras ser detenido el 8 de noviembre de 2025 en Tijuana, Baja California.

En concordancia con su resolución, el tribunal revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el juez cuarto de distrito en materia penal en el estado de México, quien ordenó la liberación de Sánchez Ortega, medida que se cumplió el primero de julio.

Sánchez Ortega fue acusado por la FGR de haber disparado 2.4 segundos después de Mario Aburto Martínez contra Colosio Murrieta, entonces candidato a la Presidencia de la República, quien fue atacado al concluir un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. (César Arellano y Gustavo Castillo/La Jornada).