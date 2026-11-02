Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas,- La consejera electoral electa del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), María Isabel Tovar de la Fuente, consideró que la situación que enfrenta actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE) obliga a todas las autoridades electorales del país a reforzar los mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas para preservar la confianza ciudadana.

Al referirse a los señalamientos que han surgido en torno al órgano electoral nacional y al debate sobre una posible afectación a la credibilidad de las instituciones electorales, sostuvo que se trata de asuntos que deben abordarse con responsabilidad y apegados a las investigaciones correspondientes.

«Para nosotros como OPLE y obviamente también para el INE, nuestra obligación es preservar la confianza ciudadana», señaló.

Indicó que la credibilidad de las autoridades electorales depende tanto de las decisiones institucionales como de la conducta de quienes integran estos organismos, por lo que cualquier señalamiento relacionado con el manejo de recursos públicos debe ser esclarecido.

Tovar de la Fuente, quien anteriormente formó parte de la estructura del INE, afirmó que los procedimientos de contratación, adquisiciones y compras no deben verse únicamente como trámites administrativos, sino como asuntos vinculados directamente a la confianza pública.

Explicó que eventuales irregularidades deben investigarse y, en caso de acreditarse responsabilidades, aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Respecto al debate generado por la concentración de facultades administrativas en las presidencias de los organismos electorales, coincidió en que los consejeros tienen la obligación de fungir como instancias de supervisión permanente sobre el ejercicio de los recursos y la toma de decisiones administrativas. «Los consejeros debemos ser un ojo vigilante».

La futura integrante del Consejo General del IETAM consideró que los órganos colegiados fortalecen los mecanismos de control interno, al permitir una revisión constante de los procedimientos y decisiones institucionales.

Sobre las comisiones en las que le gustaría participar una vez que asuma funciones, manifestó interés por aquellas relacionadas con Organización Electoral, debido a su experiencia previa como vocal en esa área dentro del INE.

Asimismo, señaló que también le atraen los trabajos vinculados con capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana, al considerar que son fundamentales para fortalecer la cultura democrática y la confianza de la sociedad en las instituciones electorales.

Reiteró que uno de los principales desafíos de los organismos electorales será mantener y fortalecer la confianza ciudadana rumbo a los próximos procesos electorales, mediante actuaciones transparentes, apegadas a la legalidad y sujetas a una vigilancia permanente.