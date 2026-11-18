Por Redacción

Shenzhen, China. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que dialogaron sobre los acuerdos comerciales y en la que acordaron reunirse de nuevo en el Grupo de los Veinte (G20) en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, EE. UU.

“Fue una reunión de alrededor de 20 minutos y tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) con sus homólogos en Estados Unidos, y podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, puntualizó desde la mandataria.

Agregó que en el encuentro estuvieron presentes el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que durante su gira de trabajo en China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, México ha sido muy reconocido. “Todo el mundo quiere saber de México, es un momento muy especial para nuestro país y México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo”, agregó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que ha sostenido 56 reuniones técnicas con sus homólogos en Estados Unidos, además de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump han establecido una relación afectuosa y respetuosa.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, señaló a su vez que la relación con Estados Unidos se mantiene en un espacio de diálogo y, además, se continúan profundizando las relaciones con otros países, tanto de la región del Pacífico como de América Latina y Asia. (Por Redacción/Presidencia de la República).