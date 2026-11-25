Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) detectó entre las personas que buscan integrarse a los consejos municipales y distritales a aspirantes con antecedentes como representantes o militantes de partidos políticos, por lo que mantiene procesos de verificación para garantizar la imparcialidad de quienes participarán como autoridades electorales en el proceso 2026-2027.

El consejero electoral Alfredo Díaz Díaz informó que el organismo no sólo evalúa conocimientos y experiencia electoral, sino que además contrasta la información proporcionada por los aspirantes con registros y antecedentes disponibles para corroborar la veracidad de los datos presentados durante el proceso de selección.

«Tenemos verificaciones que se realizan internamente de personas que nos arrojan que han sido representantes o militantes», señaló.

Indicó que dichas revisiones forman parte de los filtros que aplica el instituto para asegurar que los futuros consejeros municipales y distritales actúen con independencia y sin vínculos que puedan comprometer su desempeño.

«En principio buscamos saber que nos estén diciendo la verdad. Nosotros también ya tenemos información de respaldo», agregó.

Díaz Díaz explicó que actualmente se desarrolla la etapa de entrevistas a los aspirantes que buscan ocupar alguna de las 650 consejerías que operarán durante el próximo proceso electoral.

Precisó que además de la revisión curricular, durante las entrevistas se evalúan aspectos como imparcialidad, independencia, profesionalismo, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y capacidad de negociación.

El consejero destacó que el instituto también busca integrar órganos electorales plurales, con participación de jóvenes, personas con discapacidad y representantes de la diversidad sexual mediante acciones afirmativas.

Reconoció además que la desconfianza ciudadana hacia partidos políticos e instituciones electorales continúa siendo uno de los principales retos para la autoridad electoral, por lo que consideró indispensable fortalecer la credibilidad mediante resultados, transparencia y máxima publicidad de las actividades del organismo.