Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Trabajadores de IMSS Bienestar denunciaron la aplicación de descuentos a sus percepciones por presuntos adeudos relacionados con créditos adquiridos hace años en la desaparecida cadena comercial FAMSA, situación que, afirman, está afectando severamente su economía familiar.

De acuerdo con la queja recibida por este medio, los descuentos comenzaron a reflejarse recientemente sin que los afectados recibieran una notificación previa sobre la reactivación de los cobros.

Los inconformes señalaron que tras la desaparición de la empresa la cartera de adeudos habría sido adquirida por otra compañía, la cual ahora busca recuperar los montos pendientes junto con intereses acumulados durante varios años.

De acuerdo con la denuncia, existen casos en los que deudas originalmente menores habrían aumentado de manera considerable con el paso del tiempo.

“Si yo debía siete mil pesos, ahora me están cobrando 125 mil pesos”, señaló uno de los trabajadores afectados.

Los denunciantes afirmaron además que no recibieron copia de algún juicio mercantil ni documentación relacionada con la reactivación de los descuentos, por lo que solicitaron una revisión del procedimiento mediante el cual se están efectuando las retenciones.

Asimismo, expresaron preocupación debido a que los descuentos estarían impactando la economía de trabajadores y sus familias, particularmente en casos donde los montos retenidos representan una parte importante de sus ingresos.

Los inconformes pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer el origen de los cobros, la legalidad de los descuentos y las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo trabajadores del sector salud también expresaron inconformidades relacionadas con descuentos derivados de créditos contratados años atrás con diversas empresas comerciales, situación que generó cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para realizar las retenciones.

Hasta el momento, no existe una postura oficial de IMSS Bienestar respecto a los señalamientos realizados por los trabajadores, por lo que se espera conocer la versión de las autoridades involucradas.