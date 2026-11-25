Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Reynosa es el único de los 43 municipios de Tamaulipas que no ha incorporado al Sistema 1 (S1) la información relacionada con declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses y constancias de situación fiscal de sus servidores públicos, informó el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Félix Luis Velasco Arévalo.

El funcionario señaló que, pese a diversos requerimientos realizados por las autoridades, el municipio fronterizo continúa sin cumplir con la carga de información necesaria para alimentar la Plataforma Digital Estatal, herramienta que permitirá revisar y comparar la evolución patrimonial de los servidores públicos.

«De los 43 municipios, Reynosa no ha cumplido», afirmó.

Indicó que ya fueron enviados varios oficios para solicitar la incorporación de la información correspondiente; sin embargo, hasta el momento el ayuntamiento no ha explicado las razones del incumplimiento.

«Ya se han girado varios oficios y no nos han dicho algún motivo», señaló.

Velasco Arévalo advirtió que, de mantenerse esta situación, podrían iniciarse procedimientos conforme a la ley contra los responsables de cumplir con esta obligación.

«En dado momento sí se podría sancionar y actuar conforme a derecho, pero la sanción correspondería determinarla a la Fiscalía de Justicia o la Secretaría, Anticorrupción y Buen Gobierno», sostuvo.

Mientras Reynosa continúa pendiente, destacó que el resto de los municipios ya se incorporó al sistema, incluido Ciudad Victoria, que cumplió con los requerimientos establecidos por la autoridad.

Explicó que el Sistema 1 permitirá realizar comparaciones automáticas entre las declaraciones presentadas por los funcionarios al inicio y durante el ejercicio de sus cargos, con el propósito de detectar posibles inconsistencias patrimoniales o conductas que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales.