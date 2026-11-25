Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un total de 107 emprendedoras y emprendedores del programa Hecho en Tamaulipas, de la Secretaría de Economía, a cargo de Anabell Flores Garza, estarán presentes en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos Tamaulipas 2026, que se llevará a cabo en Tampico del 26 al 29 de noviembre.

Las y los emprendedores que participarán provienen de todo el estado y ofrecerán una amplia diversidad de productos. Entre ellos se encuentran alimentos, dulces tradicionales, salsas, conservas, café y miel, así como bebidas como mezcal, tequila y ron. También se incluyen artesanías, artículos de decoración, textiles, productos de cuidado personal y otros bienes elaborados por emprendedores y productores tamaulipecos.

Algunos de estos emprendedores ya exportan sus productos a otros países, lo que muestra el alcance y la calidad de la oferta tamaulipeca y destaca la importancia de pertenecer al programa Hecho en Tamaulipas, que los acompaña en su crecimiento y en su llegada a nuevos mercados.

Durante cuatro días, Tampico recibirá a delegaciones de las 32 entidades federativas, artesanos, cocineras tradicionales, compradores internacionales y más de 60 mil visitantes, lo que convierte al encuentro en un espacio de alto alcance para la promoción de la oferta productiva del estado.

La Secretaría de Economía destacó la importancia de que los productos elaborados por las y los emprendedores tamaulipecos se den a conocer ante un público nacional, ya que esta exposición permite fortalecer su posicionamiento, acercarlos a nuevos consumidores y abrir oportunidades de negocio.

Asimismo, la participación en un evento de esta magnitud favorece la vinculación con compradores, visitantes y otros productores del país, lo que contribuye a ampliar los mercados de los negocios tamaulipecos y a impulsar su crecimiento.

Con esta participación, el programa Hecho en Tamaulipas refrenda su objetivo de impulsar la identidad, la calidad y la competitividad de los productos locales, acompañando a las y los emprendedores para que lleguen a más personas y a más mercados.

Finalmente, la Secretaría de Economía reiteró, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, su compromiso de abrir espacios de promoción y comercialización que se traduzcan en oportunidades, ingresos y bienestar para las familias tamaulipecas.