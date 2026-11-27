Por Agencias

Ciudad de México.- El proyecto de ley para sustituir a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) que regula los procesos de ingreso, ascenso, reconocimiento y movilidad del personal docente registra un 95 por ciento de avance.

Así lo señaló el senador de Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Entrevistado después de una reunión de la Comisión de Seguridad Social, que él preside, detalló que ese proceso de consulta con el magisterio está en la etapa final, en la recopilación de planteamientos de los docentes.

Expuso que en la consulta participaron más de 700 mil integrantes del magisterio.

El senador de Morena expuso que con esa iniciativa se pretende una nueva legislación con reglas de mayor objetividad, imparcialidad y transparencia de los procesos de admisión al servicio educativo, así como de promoción para acceder a cargos de dirección, supervisión y jefatura de sector.

Asimismo la promoción relacionada con el reconocimiento al desempeño y la eficiencia del trabajo docente.

Cepeda Salas dejó claro que el SNTE buscará convertirse en garantía de que los procedimientos de evaluación se realicen conforme a derecho y que no se alteren los resultados de los concursos evaluatorios.

Dijo que confía en que la iniciativa se pueda presentar y aprobar en el próximo periodo de sesiones del Congreso y confió en que la cámara de origen sea el Senado.

Por otra parte, durante la reunión de la Comisión de Seguridad Social se dio a conocer que el director del IMSS, Zoé Robledo, aceptó ya una reunión de trabajo para tratar todo lo relacionado con la estrategia de pensiones, conocida como modalidad 40.

Precisó que en ese encuentro con el funcionario participarán también los integrantes de las comisiones de Salud y de Trabajo. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).